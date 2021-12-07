Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» — «Шериф»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Шахтёр» — «Шериф»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Шахтёра» и «Шерифа» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шахтёр» — «Шериф».

«Шахтёр»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Фернандо.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, Аддо, Коловос, Тилль, Бруно, Янсане, Траоре.

«Шериф» в 5 матчах набрал 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Клуб выступит в Лиге Европы. «Шахтёр» (1) после этой встречи завершит выступление в еврокубках в этом сезоне.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021