«Шахтёр» — «Шериф»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Шахтёра» и «Шерифа» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шахтёр» — «Шериф».



«Шахтёр»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Фернандо.



«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, Аддо, Коловос, Тилль, Бруно, Янсане, Траоре.

«Шериф» в 5 матчах набрал 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Клуб выступит в Лиге Европы. «Шахтёр» (1) после этой встречи завершит выступление в еврокубках в этом сезоне.