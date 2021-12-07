Мбаппе объяснил, почему отдал пенальти Месси в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (4:1).



«Мы были настроены серьёзно, потому что Лига чемпионов — это Лига чемпионов. Все футболисты хотят здесь выступать, и мы не можем позволить себе недоработать в этом турнире. Также такие матчи важны для налаживания взаимодействия в команде. Это был хороший матч, мы были сконцентрированы. Теперь будет два с половиной месяца без Лиги чемпионов, это время нужно провести за работой.



Я стараюсь помогать команде, показать, кто здесь главный — не моя цель. Я делаю всё для успеха команды, как и мои товарищи. Почему отдал Месси право исполнить пенальти? Месси нужен нам. Он будет нужен команде на протяжении всего сезона, и я убеждён, что он поможет в самые важные моменты, но для этого он должен обрести уверенность. Он сполна отплатит команде за доверие. Дубль в этой игре хорошо скажется на его уверенности в своих силах. Это также хорошо скажется на «ПСЖ» в будущем», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.