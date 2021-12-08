Канчельскис: история с «Машуком» очень сильно повлияла на Гамулу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением, что скандальная история с клубом «Машук-КМВ» серьёзно повлияла на Игоря Гамулу.



«Мы с Игорем пострадали в ситуации с «Машук-КМВ». Конечно, всё это может повлиять на здоровье. Нервы — это нервы. В таком возрасте остаться без работы… Это тяжело. К тому же была пандемия. Всё это повлияло. Люди стали совсем другие: в Советском союзе было иное отношение, все вокруг были добрее. Сейчас люди злые. Жизнь перевернулась — история с «Машуком» сыграла большую роль. Подкосила. Богомазов — подлец. Жулики есть везде, но хотелось бы, чтобы их было меньше. Считаю, мы всё сделали правильно. Может быть, другие функционеры обратят на это внимание, чтобы такие люди не крутились около футбола. Вредители. Эта ситуация очень сильно повлияла на Васильевича», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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