«Такой футбол приятно смотреть». Канчельскис о матче «Зенит» – «Челси»

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился эмоциями после матча 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» – «Челси» (3:3).



«Чумовой, классный матч, приятно было смотреть. Доволен игрой, содержание игры хорошее. Молодцы, здорово. Ждем «Зенит» в Лиге Европы. «Зениту» забил Лукаку впервые за 3 месяца и Вернер два гола впервые в сезоне? Всякое бывает, это футбол. У «Зенита» были моменты, когда могли крупнее вести в счете. Получилась интересная голевая ничья. Порадовали болельщиков, всех россиян. Такой футбол приятно смотреть. Главное, что «Зенит» играл до конца», – цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

«Зенит» завершил групповой этап на третьем место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 5 очков. «Челси» (13) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).