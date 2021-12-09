Оздоев – после гола в ворота «Челси»: «Ювентус», благодарить не нужно

29-летний хавбек санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев в шутку обратился к туринскому «Ювентусу» после гола в ворота «Челси» (3:3) в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Ювентус», благодарить не нужно», — гласит пост Оздоева на английском языке в «Твиттере».

Этот гол российского полузащитника позволил сине-бело-голубым сравнять счёт в матче, благодаря чему клуб из Турина забрался на первое место в таблице группы. В своём матче «Ювентус» одержал победу над «Мальмё» (1:0).

Напомним, «Зенит» набрал 5 очков, занял 3-е место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Лондонский «Челси» (13) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе.