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Бывший защитник «Баварии» и «Ювентуса» Бенатиа объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Баварии» и «Ювентуса» Бенатиа объявил о завершении карьеры
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Марокканский защитник Мехди Бенатиа объявил о завершении игровой карьеры.

«C юных лет у меня была одна мечта – стать профессиональным футболистом. Чтобы достичь цели, мне пришлось заставлять себя много работать, приносить жертвы, но прежде всего – ставить новые задачи на каждом этапе карьеры. Хвала богу, мне повезло стать профессиональным игроком, но, как говорят у нас, самое тяжёлое – не подписать свой первый контракт, а продлить последний. После 15 лет «доброго и верного служения» футболу, сыграв в самых престижных соревнованиях, я решил закончить карьеру», — написал футболист в своем «инстаграме».

Последним клубом 34-летнего Бенатиа был «Карагюмрюк». Ранее защитник также выступал за «Ювентус», «Баварию», «Рому», «Удинезе» и «Марсель».

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