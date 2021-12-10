Клубный рейтинг УЕФА: «Зенит» занимает 33-е место. «Спартак» — на 61-й строчке

Завершился групповой этап еврокубковых турниров сезона-2021/2022. В связи с этим УЕФА обновил клубный рейтинг.
Стали известны места российских команд в таблице коэффициентов УЕФА:
- «Зенит» — 33-е место;
- «Локомотив» — 46-е место;
- ЦСКА – 49-е место;
- «Краснодар» — 56-е место;
- «Спартак» — 61-е место.
Стоит отметить, что украинские клубы, несмотря на невыход в евровесну в нынешнем сезоне, не ослабили свои позиции в рейтинге УЕФА: донецкий «Шахтёр» — на 19-м месте, киевское «Динамо» — на 34-м.
Напомним, два российских клуба — санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» — завоевали путёвки в плей-офф Лиги Европы.
В стыковом раунде (1/16 финала) ЛЕ сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах. Ими стали «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио», «Наполи» (оба Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).
Также в стыковом раунде сыграют клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Это «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Зенит» (Россия), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдова).
В 1/8 финала Лиги Европы вышли победители групп. Ими стали «Айнтрахт», «Байер» (оба Германия), «Вест Хэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лион», «Монако» (оба Франция), «Спартак» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия).
- 10 декабря 2021
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