«Нельзя поступать так несправедливо». Тренер «Карабаха» — о незасчитанном голе «Базелю»

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал незасчитанный гол своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций с «Базелем» (0:3). Напомним, резонансный эпизод произошёл на второй минуте матча – после удара игрока «Карабаха» мяч почти на метр зашёл в ворота, откуда был выбит защитником «Базеля». Бригада арбитров гол в этом моменте не зафиксировала.

«Впереди нас ждут еще более тяжёлые решения против, учитывая, что их количество постоянно растёт. Я не знаю, почему так. В целом я просмотрел некоторые матчи, не только наши, и заметил, что, когда у команды низкий рейтинг, на неё смотрят свысока. Словно к их сопернику у них больше симпатий. Мы это видели неоднократно.

Но иногда бывают такие решения, что не знаешь, с каким сердцем его принимают. Есть системы VAR и Goal line. Опять же, новый турнир, пока этого нет. Однако впечатление, что судьи стараются по максимуму воспользоваться их отсутствием. В результате не засчитали наш чистый гол… Игра пошла бы по-другому руслу. Это уже на совести арбитров. Но нельзя поступать так несправедливо. И это не только к «Карабаху» отношу, но и к другим коллективам.

В любом случае мы не падаем духом, не сломлены. Будем и дальше бороться. Не в первый раз с нами такое происходит. Однако подобное не заставит нас отвернуться от футбола. Наоборот, это придаёт нам больше сил. Жаль только, что труды футболистов оказываются насмарку. Может, они и смотрят на нас свысока, но мы высоко держим голову. Разумеется, у нас есть недостатки. И мы постараемся сделать выводы из своих ошибок, дабы быть лучше в последующих матчах», — приводит слова Гурбанова Azerisport.