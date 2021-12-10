Марко Николич не хотел отпускать Иосифова из «Локомотива» в «Вильярреал»

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, рассказал, что специалист не хотел отпускать экс-полузащитника железнодорожников Никиту Иосифова в испанский «Вильярреал».
«Мне Марко говорил: «Деян, посмотри на Иосифова, я хочу его в стартовый состав поставить». Николич хотел, чтобы Иосифов остался в «Локомотиве». Не знаю, почему он не продлил контракт, с кем-то у него был конфликт или обида, наверное. Он не хотел отпускать его в «Вильярреал», — цитирует Йоксимовича «РБ-Спорт».
Напомним, российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену в игре 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией». 20-летний российский хавбек появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный счёт в матче. «Вильярреал» вышел в следующий раунд Кубка Испании, одержав на выезде разгромную победу со счётом 8:0.
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