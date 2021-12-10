Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич не хотел отпускать Иосифова из «Локомотива» в «Вильярреал»

Марко Николич не хотел отпускать Иосифова из «Локомотива» в «Вильярреал»
Комментарии

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, рассказал, что специалист не хотел отпускать экс-полузащитника железнодорожников Никиту Иосифова в испанский «Вильярреал».

«Мне Марко говорил: «Деян, посмотри на Иосифова, я хочу его в стартовый состав поставить». Николич хотел, чтобы Иосифов остался в «Локомотиве». Не знаю, почему он не продлил контракт, с кем-то у него был конфликт или обида, наверное. Он не хотел отпускать его в «Вильярреал», — цитирует Йоксимовича «РБ-Спорт».

Напомним, российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену в игре 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией». 20-летний российский хавбек появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный счёт в матче. «Вильярреал» вышел в следующий раунд Кубка Испании, одержав на выезде разгромную победу со счётом 8:0.

Новость по теме
Дмитрий Черышев отреагировал на дебют Никиты Иосифова за основную команду «Вильярреала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021