Шварц — о матче с «Зенитом»: встреча первой и второй команды РПЛ — лучшее, что может быть

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
«У меня было много больших матчей в карьере как в качестве тренера, так и в качестве игрока. Не хотелось бы сравнивать и проводить параллели. Есть только здесь и сейчас, за последнее время мы проделали много работы, провели качественные тренировки. Когда в РПЛ встречаются первая и вторая команды — это лучшее, что может быть.
Сейчас увеличилась возможная посещаемость стадиона. Мы очень рады, фактически каждый человек, который придёт, будет нас поддерживать. Конечно, эмоциональный заряд перед игрой — важный фактор. Но не стоит забывать о внутреннем содержании матча, наверное, стоит говорить о синергии эмоций и тактических составляющих.
Каждый знает, что и мне, и Бувачу комфортно работать в клубе. Переговоры находятся в стадии обсуждения. Как только решение будет принято, мы дадим об этом знать», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 10 декабря 2021
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