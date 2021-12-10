Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях своей команды в преддверии матча 18-го тура РПЛ с «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«В матче с «Челси» Ракицкого мы заменили из-за травмы, кроме того, у него перебор карточек, так что он и так не смог бы сыграть. Что касается Вендела и Азмуна, у обоих имеются проблемы, ждём, какова будет ситуация завтра, и примем решение исходя из их состояния, смогут они сыграть или нет.

Это наша работа, такова футбольная жизнь. К сожалению, травмы являются привычным явлением, с которым мы сталкиваемся в течение сезона. Будем исходить из состояния здоровья наших игроков, в воскресенье сыграют те, кто могут. Проблемы были, есть и будут всегда.



Со стороны «Динамо» матч может пропустить Шиманьски? Мы будем отталкиваться от нашей игры, состояния наших игроков. У нас достаточно своих вопросов и проблем. Мы сконцентрируемся на том, чтобы решить свои вопросы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».