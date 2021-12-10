Губернатор: ставлю «СКА-Хабаровск» задачу выйти в Премьер-Лигу до 2023 года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил перед хабаровским СКА задачу выйти в Российскую Премьер-Лигу до 2023 года.
«Трём профессиональным клубам Хабаровского края ставлю задачу. Футбольному клубу «СКА-Хабаровск» — выход в Премьер-Лигу — до 2023 года. Мы будем ежегодно номинировать Хабаровский край на проведение крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприятий, включая соревнования самого высокого уровня. Для этого в крае до 2026 года будет построено и реконструировано 28 объектов спорта в городах и районах.
Мной подписано распоряжение, которое закрепляет сроки и персональную ответственность членов правительства за каждым из проектов. В ближайшее время документ появится на официальном сайте правительства края», — цитирует Дегтярёва «Тихоокеанская звезда».
- 10 декабря 2021
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