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Юрген Клопп — перед игрой с «Астон Виллой»: не буду отвечать на вопросы о Джеррарде

Юрген Клопп — перед игрой с «Астон Виллой»: не буду отвечать на вопросы о Джеррарде
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч с «Астон Виллой».

«Прежде чем мы начнём, я хочу сказать, что сегодня не буду отвечать ни на какие вопросы о Стивене Джеррарде», — сказал Клопп на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в 15 играх национального первенства набрала 35 очков. У их ближайших преследователей из «Ливерпуля» 34 очка. «Челси» (33) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Астон Вилла» (19) располагается на 10-м месте в английском чемпионате.

Джеррард в ноябре 2021 года возглавил «Астон Виллу». Под его руководством команда сыграла четыре матча, в которых одержала три победы. Матч между командами пройдёт 11 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени.

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