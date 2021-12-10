Юрген Клопп — перед игрой с «Астон Виллой»: не буду отвечать на вопросы о Джеррарде

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч с «Астон Виллой».



«Прежде чем мы начнём, я хочу сказать, что сегодня не буду отвечать ни на какие вопросы о Стивене Джеррарде», — сказал Клопп на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в 15 играх национального первенства набрала 35 очков. У их ближайших преследователей из «Ливерпуля» 34 очка. «Челси» (33) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Астон Вилла» (19) располагается на 10-м месте в английском чемпионате.



Джеррард в ноябре 2021 года возглавил «Астон Виллу». Под его руководством команда сыграла четыре матча, в которых одержала три победы. Матч между командами пройдёт 11 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Видео гола Трента Александер-Арнольда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»:

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