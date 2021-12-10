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«Спартак» получил больше всего жёлтых карточек на групповом этапе Лиги Европы

«Спартак» получил больше всего жёлтых карточек на групповом этапе Лиги Европы
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Футболисты московского «Спартака» получили больше всего жёлтых карточек на групповом этапе Лиги Европы.

Игроки красно-белых в шести играх группового этапа еврокубка получили 23 жёлтые карточки. Стоит отметить, что футболисты «Локомотива» получили 19 предупреждений при одном удалении.

После завершения группового этапа Лиги Европы московская команда занимает первое место в группе. У команды Руя Витории 10 очков. На втором месте расположился «Наполи». Итальянская команда также набрала 10 очков, однако отстаёт от московского клуба по результатам очных противостояний. Английский «Лестер» набрал 8 очков. С этим показателем он занимает третье место в квартете. Оно позволяет англичанам принять участие в Лиге конференций. Польская «Легия» (6) замыкает турнирную таблицу группы С.

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