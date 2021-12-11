Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов занял восьмое место по количеству офсайдов на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Сыгравший за «Локомотив» во всех шести матчах группового раунда Смолов в общей сложности оказывался в положении «вне игры» шесть раз, выясняется из статистики, опубликованной на официальном сайте УЕФА.
А чаще всего в офсайдах оказывался нападающий австрийского «Штурма» Якоб Янчер – 11 раз.
Напомним, «железнодорожники» заняли последнее место в группе Е. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.
Первое место в этой группе занял турецкий «Галатасарай», который набрал 12 очков в 6 играх, завоевав путевку в 1/8 финала Лиги Европы. На втором месте финишировал итальянский «Лацио». Набрав 9 очков после 6 игр, он выступит в стыковых матчах Лиги Европы. Замкнул тройку «Марсель», набравший 7 очков. Французский клуб сыграет в плей-офф Лиги конференций.
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