Нагучев рассказал, с какими трудностями столкнётся Тедеско в «РБ Лейпциг»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, специализирующийся на Бундеслиге, рассказал, с какими трудностями столкнётся Доменико Тедеско в «РБ Лейпциг»
«Для Тедеско три центральных защитника — константа. В «Шальке» он тоже использовал подобную схему, правда, начинал играть Доменико с двумя центральными. Это был первый опыт, тогда он хотел не испортить. Немец возглавил команду, когда в «Шальке» играли в четыре защитника, а уже потом он плавно перешёл на пять.
В центре полузащиты у Тедеско всегда должен быть игрок, который целиком и полностью отвечает за опорную зону. В «Спартаке» это был Рома Зобнин. Не знаю, кто будет заниматься этим в «Лейпциге», потому что там место классического опорника попросту отсутствует, команда по-другому строит футбол — центральный защитник выдвигается выше для первого паса. Думаю, зимой «Лейпциг» кого-то приобретёт в центр, чтобы такая опция стала доступна для тренера. Ну и что ещё важно — полтора нападающих: один из которых ярко выраженный, а второй — чуть-чуть пониже. Так было во всех командах Доменико. В «Лейпциге» подобным задачам соответствует достаточно много игроков: Нкунку, Собослаи, Андре Силва и Сёрлот», — сказал Нагучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 декабря 2021
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