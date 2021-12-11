Серхио Рамос не поможет «ПСЖ» в матче с «Монако»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос пропустит матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Монако», сообщается на официальном сайте французского клуба.
Рамос продолжит работать индивидуально в ближайшие несколько дней, после чего присоединится к тренировкам в общей группе.
Матч 18-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» состоится завтра, 12 декабря, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:45 мск.
35-летний Рамос стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм защитник дебютировал лишь 28 ноября в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1). После этого Рамос не играл. В «ПСЖ» сообщали, что защитник испытывает мышечную усталость. Контракт с испанским футболистом был подписан до 2023 года. Ранее он выступал в составе мадридского «Реала» и «Севильи», воспитанником которой и является.
- 11 декабря 2021
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:07
-
17:02
-
16:44
-
16:42
-
16:37
-
16:34
-
16:32
-
16:21
-
16:17
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:29
-
15:23
-
15:17
-
15:15
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
13:43
-
13:30