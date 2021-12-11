Серхио Рамос не поможет «ПСЖ» в матче с «Монако»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос пропустит матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Монако», сообщается на официальном сайте французского клуба.



Рамос продолжит работать индивидуально в ближайшие несколько дней, после чего присоединится к тренировкам в общей группе.



Матч 18-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» состоится завтра, 12 декабря, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:45 мск.

35-летний Рамос стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм защитник дебютировал лишь 28 ноября в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1). После этого Рамос не играл. В «ПСЖ» сообщали, что защитник испытывает мышечную усталость. Контракт с испанским футболистом был подписан до 2023 года. Ранее он выступал в составе мадридского «Реала» и «Севильи», воспитанником которой и является.