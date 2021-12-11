«Валенсия» обыграла «Эльче», Черышев вышел на замену

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Эльче». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился полузащитник «летучих мышей» Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Яспер Силлессен.
На 75-й минуте нападающий «Эльче» Лукас Бое сравнял счёт, голевую передачу сделал Лукас Перес.
На 82-й минуте на поле появился российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Он заменил Элдера Кошту.
На 86-й минуте защитник хозяев Кристиано Пиччини забил гол, ассист на счету Муктара Дьякаби.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Луис Кольядо Лопес.
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