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«Валенсия» обыграла «Эльче», Черышев вышел на замену

«Валенсия» обыграла «Эльче», Черышев вышел на замену
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Эльче». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился полузащитник «летучих мышей» Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Яспер Силлессен.

Гедеш открывает счёт в матче:

На 75-й минуте нападающий «Эльче» Лукас Бое сравнял счёт, голевую передачу сделал Лукас Перес.

Ответный мяч Бое:

На 82-й минуте на поле появился российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Он заменил Элдера Кошту.

На 86-й минуте защитник хозяев Кристиано Пиччини забил гол, ассист на счету Муктара Дьякаби.

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Луис Кольядо Лопес.

Испания - Примера. 17-й тур
11 декабря 2021, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Гедеш – 23'   1:1 Бое – 75'   2:1 Пиччини – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
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