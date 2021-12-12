Быстров: тема Дзюбы и сборной не должна обсуждаться. Артём не может проявить себя в Европе

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации вокруг Артёма Дзюбы и национальной команды.

«В тот момент, когда Дзюба был в плохой форме, тренерский штаб сборной, естественно, его не вызвал. Когда он начал забивать — попал в расширенный список. То, что он сказал, что не хочет ехать в сборную, а хочет набрать форму — его личное дело. В принципе тема не должна обсуждаться. Мы видим, что в Европе Артём не может проявить себя так, как проявлял, допустим, два года назад. То, что у нас нет нападающих, тренерский штаб, наверное, видит. Точнее, они есть, но должны играть лучше. Но порой ради коллектива лучше пожертвовать одним футболистом, чтобы внутри всё было нормально, нежели взять игрока, чтобы он на скамейке сидел недовольный и портил атмосферу… Я на месте тренера поступил бы так», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Артём Дзюба получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, но отказался от приглашения в национальную команду, аргументировав это плохой формой. Многие предполагали, что истинная причина такого решения Дзюбы кроется в разногласиях игрока с Валерием Карпиным, который сейчас возглавляет сборную. На октябрьские и ноябрьские матчи Карпин Дзюбу уже не вызвал, заявив, что «это решение тренерского штаба».