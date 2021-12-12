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«Динамо» — «Зенит»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 18-го тура РПЛ

«Динамо» — «Зенит»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 18-го тура РПЛ
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Сегодня, 12 декабря, московское «Динамо» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Матч обслужит авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов выступят Алексей Лунёв, Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов; За VAR будут отвечать — Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.

«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.

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