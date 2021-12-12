«Осасуна» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Осасуна» — «Барселона». Встреча 17-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Осасуна» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.



«Барселона» набрала 23 очка в 15 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» (21) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 39 очков в 16 играх. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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