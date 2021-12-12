«Краснодар» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Краснодар» — «Нижний Новгород». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Нижний Новгород».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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