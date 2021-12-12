Семак: у Дзюбы травма. По остальным моментам я в курсе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1) рассказал о травме нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы.

«У Дзюбы травма. По остальным моментам я в курсе, но сегодня были более важные дела. Сегодня разберусь и всё вам скажу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Зенит» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой в сезоне. Московское «Динамо» (36) – на второй позиции.

Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах чемпионата России, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.