Фанаты «Легии» атаковали автобус с игроками после очередного поражения клуба от «Вислы»

Вчера, в воскресенье, 12 декабря, варшавская «Легия» в выездной игре 18-го тура чемпионата Польши потерпела очередное поражение – на этот раз от «Вислы» из Плоцка со счётом 0:1, вследствие чего команда опустилась на последнее место в турнирной таблице.

Как сообщает Interia, реакция фанатов «Легии» не заставила себя долго ждать. Сразу же после финального свистка команда отправилась на базу, где их и встретили разъярённые активные болельщики клуба, которые не постеснялись войти в автобус и вступить в стычку, в результате которой пострадали два легионера. Уже вскоре у тренировочного центра появились полицейские машины, что отражено в полицейском отчёте в «Твиттере», однако сведений о нанесённых телесных повреждениях футболистам они не подтвердили.

Источник отмечает, что сразу же после очередного поражения нынешний наставник «Легии» Марек Голембевский попрощался в раздевалке с футболистами, а затем подал в отставку, которая была удовлетворена.