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Рэмси, Рабьо, Бентанкур и Артур могут покинуть «Ювентус» в ближайшие недели

Рэмси, Рабьо, Бентанкур и Артур могут покинуть «Ювентус» в ближайшие недели
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Полузащитники «Ювентуса» Родриго Бентанкур, Артур Мело, Аарон Рэмси и Адриен Рабьо могут покинуть итальянскую команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям, все игроки доступны для ухода в ближайшее трансферное окно, однако «Ювентус» не рассматривает продажу всех четырёх футболистов, а собирается расстаться лишь с двумя из этого списка.

Команда Массимилиано Аллегри после 17 сыгранных туров в итальянской Серии А занимает в турнирной таблице шестое место с 28 очками. В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет с «Болоньей» (18 декабря), также команду в 2021 году ожидает матч с «Кальяри» (22 декабря). 13 января туринцы разыграют Суперкубок Италии с «Интером».

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