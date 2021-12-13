Алли, Бергвейн и Н’Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм» в январе
Поделиться
Полузащитники лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли, Стивен Бергвейн и Тангай Н’Домбеле могут покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
25-летний Деле Алли в нынешнем сезоне АПЛ принял участие в восьми матчах и забил гол. Контракт полузащитника истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн. 24-летний Бергвейн в семи матчах чемпионата отдал голевую передачу. Соглашение «Тоттенхэма» с футболистом истекает в 2025 году, его рыночная стоимость € 22 млн. 24-летний Н'Домбеле отметился голом в семи матчах лиги. Его контракт истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.
В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» проведёт матч с «Лестером» в гостях.
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
14:57
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:28
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:07
-
13:49
-
13:31
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
13:01
-
12:54
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:35
-
12:23
-
12:13
-
12:07
-
11:58
-
11:46
-
11:41
-
11:33
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:42
Партнерский контент