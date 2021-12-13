Алли, Бергвейн и Н’Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм» в январе

Полузащитники лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли, Стивен Бергвейн и Тангай Н’Домбеле могут покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



25-летний Деле Алли в нынешнем сезоне АПЛ принял участие в восьми матчах и забил гол. Контракт полузащитника истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн. 24-летний Бергвейн в семи матчах чемпионата отдал голевую передачу. Соглашение «Тоттенхэма» с футболистом истекает в 2025 году, его рыночная стоимость € 22 млн. 24-летний Н'Домбеле отметился голом в семи матчах лиги. Его контракт истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.



В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» проведёт матч с «Лестером» в гостях.