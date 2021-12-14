«Манчестер Юнайтед» объявил о переносе матча с «Брентфордом» из-за вспышки коронавируса

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переносе матче с «Брентфордом» в 17-м туре чемпионата Англии из-за вспышки коронавируса в команде.

Клуб подтвердил информацию о том, что тренировочная база первой команда закрыта на 24 часа. Также сообщается, что все представители клуба с положительным тестом на коронавирус были изолированы. В связи с этим «Манчестер Юнайтед» попросил о переносе матча с «Брентфордом», который должен был пройти 14 декабря, и руководство Премьер-лиги приняло решение отложить игру на основании рекомендаций медицинских консультантов.

Ранее сообщалось, что, в воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов «МЮ». Из-за этого воскресная тренировка произошла в видоизменённом режиме. Игроки занимались индивидуально в бесконтактном режиме. Те, у кого был положительный тест на коронавирус, отправились домой.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»

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