«Манчестер Юнайтед» объявил о переносе матча с «Брентфордом» из-за вспышки коронавируса

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переносе матче с «Брентфордом» в 17-м туре чемпионата Англии из-за вспышки коронавируса в команде.
Клуб подтвердил информацию о том, что тренировочная база первой команда закрыта на 24 часа. Также сообщается, что все представители клуба с положительным тестом на коронавирус были изолированы. В связи с этим «Манчестер Юнайтед» попросил о переносе матча с «Брентфордом», который должен был пройти 14 декабря, и руководство Премьер-лиги приняло решение отложить игру на основании рекомендаций медицинских консультантов.
Ранее сообщалось, что, в воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов «МЮ». Из-за этого воскресная тренировка произошла в видоизменённом режиме. Игроки занимались индивидуально в бесконтактном режиме. Те, у кого был положительный тест на коронавирус, отправились домой.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 14 декабря 2021
-
03:21
-
02:44
-
02:23
-
01:52
-
01:04
-
00:41
-
00:41
-
00:18
-
00:17
-
00:08
-
00:00
- 13 декабря 2021
-
23:53
-
23:42
-
23:23
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:38