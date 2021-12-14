Николас Отаменди стал жертвой жестокого нападения
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Аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди был подвергнут жестокому нападению, сообщает CNN Portugal.
По информации источника, на аргентинца напали прямо у него дома. Инцидент произошёл по возвращении защитника с матча португальского чемпионата с «Фамаликаном» (4:1). Утверждается, что четверо преступников при нападении надели ремень игроку на шею в попытке заставить его выполнять их приказы. Получив деньги и часы, нападавшие скрылись с места преступления.
В настоящее время началось расследование по данному делу, а у дома аргентинца поставлен охранник.
В текущем сезоне Отаменди провёл 22 матча на поле в составе «Бенфики». На его счету одна голевая передача в матче национального чемпионата.
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