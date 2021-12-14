Николас Отаменди стал жертвой жестокого нападения

Аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди был подвергнут жестокому нападению, сообщает CNN Portugal.



По информации источника, на аргентинца напали прямо у него дома. Инцидент произошёл по возвращении защитника с матча португальского чемпионата с «Фамаликаном» (4:1). Утверждается, что четверо преступников при нападении надели ремень игроку на шею в попытке заставить его выполнять их приказы. Получив деньги и часы, нападавшие скрылись с места преступления.



В настоящее время началось расследование по данному делу, а у дома аргентинца поставлен охранник.



В текущем сезоне Отаменди провёл 22 матча на поле в составе «Бенфики». На его счету одна голевая передача в матче национального чемпионата.