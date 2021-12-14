Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николас Отаменди стал жертвой жестокого нападения

Николас Отаменди стал жертвой жестокого нападения
Комментарии

Аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди был подвергнут жестокому нападению, сообщает CNN Portugal.

По информации источника, на аргентинца напали прямо у него дома. Инцидент произошёл по возвращении защитника с матча португальского чемпионата с «Фамаликаном» (4:1). Утверждается, что четверо преступников при нападении надели ремень игроку на шею в попытке заставить его выполнять их приказы. Получив деньги и часы, нападавшие скрылись с места преступления.

В настоящее время началось расследование по данному делу, а у дома аргентинца поставлен охранник.

В текущем сезоне Отаменди провёл 22 матча на поле в составе «Бенфики». На его счету одна голевая передача в матче национального чемпионата.

Новость по теме
Отаменди: «Бенфика» потеряла очки в Киеве. С «Барселоной» будем играть на победу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021