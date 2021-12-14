Жоаозиньо: всегда приятно обыгрывать «Спартак»!

Атакующий полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).
«Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать «Спартак»! Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-экспресс».
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 14 декабря 2021
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