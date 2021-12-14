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«Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь

«Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь
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Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может в январе продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 34-летнего футболиста заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.

По информации источника, переход Кавани в январе – приоритетный вариант для сине-гранатовых. Однако перед трансфером «Барселона» проверит физическое состояние форварда. В случае, если оно будет устраивать руководство каталонцев, клуб сделает «Манчестер Юнайтед» предложение о переходе уругвайца.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере Эдинсона летом 2022 года, когда у него истечёт контракт с «МЮ».

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах. Transfermarkt оценивает уругвайского игрока в € 6 млн.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:

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