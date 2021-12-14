«Спартак» интересуется защитником Кириллом Боженовым

«Спартак» изучает возможность приобретения флангового защитника Кирилла Боженова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Красно-белые хотят расширить обойму защитников и интересуются молодым игроком «Ростова».

Напомним, Боженов перешёл из «Химок» в «Ростов» в мае 2021 года и подписал пятилетний контракт с клубом. Позже 21-летний защитник был отправлен в аренду в подмосковный клуб. В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).