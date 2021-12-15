Гвардиола побил рекорд Клоппа в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ, сообщается в «твиттере» B/R Football.

По данным источника, специалист установил рекорд АПЛ по числу игр, которые понадобились его команде для того, чтобы забить 500 голов. Для этого понадобилось 207 игр. Предыдущее достижение принадлежало «Ливерпулю». Под его руководством команда забила в 500 голов в АПЛ за 234 матчах.

Напомним, в Манчестере в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0. После 17 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 41 очко. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 19 декабря, начало – в 17:15 мск.

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