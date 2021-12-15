«Лидс» в матче с «Ман Сити» потерпел своё самое крупное поражение в истории АПЛ

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0.
Как отмечается в «Твиттере» Opta Joe, это поражение стало для «Лидса» самым крупным в истории его выступлений в английской Премьер-лиге. С аналогичной разницей мячей «Лидс» уступал лишь трижды, и было это в Футбольной лиге, – в августе 1934 года от «Сток Сити» (1:8), в ноябре 1966 года от «Вест Хэм Юнайтед» (0:7) и от лондонского «Арсенала» (0:7) в сентябре 1979.
На «Чемпионате» доступно видео ярких моментов встречи «Ман Сити» — «Лидс».
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Напомним, «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко в 17 матчах. «Лидс» (16) – на 16-м.
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