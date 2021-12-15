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Сандро Шварц прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Сандро Шварц прокомментировал продление контракта с «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление контракта с бело-голубыми до 2024 года.

«Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в «Динамо», а клуб и его фанаты поселились в моём сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока ещё только на пути к серьёзным достижениям. Тогда зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах? Сейчас я счастлив. Здорово, что мы продолжим идти по этой дороге вместе со спортивным директором Желько Бувачем и всеми остальными работниками клуба», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Динамо» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча команд в Химках состоится 27 февраля 2022 года.

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