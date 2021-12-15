Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может на правах аренды в январе перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл Юнайтед» хочет в январе арендовать полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, сообщает TEAMtalk.



По информации источника, руководство «сорок» уже вступило в переговоры с «Тоттенхэмом». «Ньюкасл» хочет включить в арендное соглашение пункт, согласно которому клуб мог бы выкупить игрока.



Алли выступает за «шпор» с 2015 года, куда перешёл из «Милтон-Кинс Донс» за € 6,63 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник сыграл в восьми матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.