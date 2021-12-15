Источник: Паоло Ваноли станет новым тренером «Спартака»

Новым главным тренером московского «Спартака» станет Паоло Ваноли. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Московский «Спартак» объявит Паоло Ваноли новым главным тренером. Решение подтверждено», — написал Романо в своём «твиттере».
После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.
Руй Витория сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Он провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.
- 15 декабря 2021
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:27
-
21:22
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:05
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:42