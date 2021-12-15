Источник: Паоло Ваноли станет новым тренером «Спартака»

Новым главным тренером московского «Спартака» станет Паоло Ваноли. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Московский «Спартак» объявит Паоло Ваноли новым главным тренером. Решение подтверждено», — написал Романо в своём «твиттере».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.

Руй Витория сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Он провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.