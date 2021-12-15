Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост спортивного директора «ПСЖ»
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном назначении на пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен».
«Это просто чьё-то предрождественское воображение разыгралось. Я не знаю, кто это выдумал, но за этим ничего нет. Абсолютно ничего», — приводит слова Венгера RMC Sport.
Напомним, Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола с ноября 2019 года. C 1996 по 2018 год французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал».
«Пари Сен-Жермен» в 18 матчах набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль». В следующем туре Лиги 1 парижский клуб сыграет с «Лорьяном».
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