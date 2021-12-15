Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост спортивного директора «ПСЖ»

Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост спортивного директора «ПСЖ»
Комментарии

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном назначении на пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен».

«Это просто чьё-то предрождественское воображение разыгралось. Я не знаю, кто это выдумал, но за этим ничего нет. Абсолютно ничего», — приводит слова Венгера RMC Sport.

Напомним, Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола с ноября 2019 года. C 1996 по 2018 год французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал».

«Пари Сен-Жермен» в 18 матчах набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль». В следующем туре Лиги 1 парижский клуб сыграет с «Лорьяном».

Новость по теме
Во Франции сообщили, что скаут «ПСЖ» Каттани станет спортивным директором «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021