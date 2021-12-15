Паоло Ваноли прилетел в Россию. Видео

Сегодня, 15 декабря, поздно вечером итальянский специалист Паоло Ваноли прилетел в аэропорт Шереметьево в Москве. Ожидается, что в ближайшее время Ваноли станет главным тренером московского «Спартака».

Напомним, Руй Витория сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Он провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.



Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков.