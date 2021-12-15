Летние трансферы «Баварии» зависят от переговоров с Левандовским и Команом

Планы на летние трансферы «Баварии» зависят от переговоров с игроками команды Робертом Левандовским и Кингсли Команом. Об этом сообщает Bild.

Если в обсуждении будущего этих футболистов возникнут сложности, то альтернативы «Баварии» – это форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле. Если продлить контракты с Левандовским и Команом не удастся, а трансферы Холанда и Дембеле не состоятся, то мюнхенцы изучат варианты с приобретением форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича и хавбека «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).