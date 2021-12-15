Летние трансферы «Баварии» зависят от переговоров с Левандовским и Команом

Планы на летние трансферы «Баварии» зависят от переговоров с игроками команды Робертом Левандовским и Кингсли Команом. Об этом сообщает Bild.
Если в обсуждении будущего этих футболистов возникнут сложности, то альтернативы «Баварии» – это форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле. Если продлить контракты с Левандовским и Команом не удастся, а трансферы Холанда и Дембеле не состоятся, то мюнхенцы изучат варианты с приобретением форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича и хавбека «Ювентуса» Федерико Кьезы.
Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).
- 16 декабря 2021
-
00:57
-
00:54
-
00:37
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:24
-
00:13
-
00:02
- 15 декабря 2021
-
23:59
-
23:51
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:18
-
23:17
-
23:09
-
22:59
-
22:58
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:27
-
21:22