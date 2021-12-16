«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби и обошёл «молотобойцев» в таблице

В ночь с 15 на 16 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился форвард Габриэл Мартинелли, ему ассистировал Александр Ляказетт.
Мартинелли открывает счёт в матче:
С 67-й минуты «молотобойцы» играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил защитник Владимир Цоуфал. На 69-й минуте Ляказетт мог удвоить преимущество своей команды с пенальти, но не реализовал 11-метровый.
Фабианьски отражает 11-метровый Ляказетта:
На 87-й минуте гол забил Эмиль Смит-Роу, результативную передачу отдал Букайо Сака.
Смит-Роу забивает в ворота «Вест Хэма»:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Грэм Скотт.
«Арсенал» набрал 29 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» за 17 матчей заработал 28 очков, команда располагается на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
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