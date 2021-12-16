Фабио Капелло прокомментировал смену тренера в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал тренерские пертурбации в московском «Спартаке». Напомним, вчера красно-белые объявили об увольнении Руя Витории, его место на посту наставника команды должен занять Паоло Ваноли.
«Не могу обсуждать вопрос отставки Руя Витории. Это вещи, о которых должно говорить руководство. Именно «Спартак» должен решить для себя, верным или нет было решение уволить Руя Виторию.
Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает лёгкой», — приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».
- 16 декабря 2021
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