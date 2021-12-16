Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч Кубка Испании
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выйдет в стартовом составе команды на игру 2-го раунда Кубка Испании с «Арентейро». Об этом информирует пресс-служба испанского клуба в «Твиттере».
Состав «Валенсии»: Доменек, Муса, Рачич, Гомес, Дьякаби, Гайя, Черышев, Васс, Фулкье, Маркос Андре, Таррега.
В первом раунде турнира команда Хосе Бордаласа обыграла «Утрильяс» (3:0). Матч «Арентейро» — «Валенсия» начнётся в 21:00 мск.
30-летний Черышев в семи матчах испанской Ла Лиги отдал две голевые передачи. На его счету также 63 минуты в игре Кубка Испании. Контракт российского полузащитника с испанским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
В чемпионате Испании в 2021 году «Валенсии» остаётся провести матчи с «Леванте» и «Эспаньолом».
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