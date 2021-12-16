Ван Дейк и Фабиньо сдали сомнительные тесты на коронавирус и пропустят матч с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» объявил о сомнительных тестах на коронавирус у трёх игроков команды. Речь идёт о защитнике Вирджиле ван Дейке и полузащитниках Фабиньо и Кёртисе Джонсе. Все они пропустят матч 17-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом», который состоится сегодня, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
30-летний ван Дейк в 16 матчах АПЛ забил гол и отдал голевую передачу. На счету 28-летнего Фабиньо 12 появлений в матчах лиги нынешнего сезона, в которых он забил гол и отдал голевую передачу. 20-летний Джонс в пяти матчах чемпионата Англии также отметился голом и голевой передачей.
Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» состоится сегодня, 16 декабря. Начало — в 23:00 мск. Команда Юргена Клоппа с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице после 16 матчей.
- 16 декабря 2021
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