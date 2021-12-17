Газзаев — о Ваноли в «Спартаке»: все приглашают иностранцев, так быть не должно
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Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».
«У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые играли в том числе в «Спартаке», а у нас все приглашают иностранцев.
Наши отечественные тренеры — молодые, талантливые и амбициозные — могли бы возглавить «Спартак». К сожалению, к отечественным специалистам доверия нет — это очень плачевно. Так быть не должно», — сказал Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, Паоло Ваноли возглавил московский «Спартак». Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.
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