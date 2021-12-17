В «Спартаке» заявили, что не принимали решение по Ваноли до увольнения Витории

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об увольнении Руя Витории с поста главного тренера команды и назначении Паоло Ваноли.

«Паоло давно следит за клубом. Неважно, с кем Паоло вёл переговоры — главное, что он сейчас здесь.

Мы рассматривали разные варианты событий. Переговоры не проходят одномоментно. Сейчас приняли решение назначить Паоло Ваноли главным тренером «Спартака». Контракт был подписан вчера, Паоло познакомился с клубом, административным и медицинским штабом, инфраструктурой.

Рассматривались разные варианты. Мы встретились с Руем, оценили итоги и приняли совместное решение. Сразу же пригласили Паоло в Москву: он прилетел, со всем ознакомился и принял решение.

Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории. Никто не запрещает вести переговоры. Паоло сказал, что примет решение только после того, как клуб решит всё в вопросе с предыдущим тренером», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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