Максим Деменко: «Спартак» убивает сам себя. Любой тренер вообще задумается, идти ли туда

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
«Новый тренер попал в очень трудную ситуацию. Конечно, Ваноли пришёл в хороший клуб, но, если сразу не будет результата, я думаю, критика на руководство «Спартака» обрушится страшная. Мы видим, что Руя Виторию успели полюбить болельщики, поддерживали его. Всё-таки поспешили с увольнением португальца, не дали ему полноценно поработать — хотя бы до конца сезона. Приобретений для него тоже никаких не сделали. Поэтому странный шаг со стороны клуба.
И почему пригласили человека без опыта самостоятельной работы, пусть даже из Италии? Да, он был ассистентом, помощником. И что? Смотрите, был в «Спартаке» датчанин Лаудруп, испанец Эмери, швейцарец Якин, немец Тедеско, теперь итальянец Ваноли… Ну какая в этом логика?
Любой тренер вообще задумается, идти ли туда. Можно повторить слова Максима Калиниченко: «Когда уже это прекратится?» Или вот Борман, Валерий Овчинников, бывший тренер нижегородского «Локомотива», хорошо сказал: у «Спартака» уже есть тренер, даже тренерша. Может, из этих соображений им, правда, не так важно, кто будет тренировать команду?
Только пригласили Виторию, он пытался что-то строить, добился успеха в Лиге Европы. Ну да, не получилось в чемпионате, но сразу ничего не бывает. С ним расторгают контракт и берут нового тренера. Мне кажется, «Спартак» скоро перестанут рассматривать как возможное место работы серьёзные специалисты. Клуб убивает сам себя», — цитирует Деменко Legalbet.
- 17 декабря 2021
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