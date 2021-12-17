Три клуба АПЛ заинтересованы в полузащитнике «Рубина» Кварацхелии

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Игроком интересуются «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Об этом сообщает журналист Пит О’Рурк в «Твиттере».



По сведениям, команды готовы подписать 20-летнего грузинского футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт Кварацхелии с «Рубином» истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.



В нынешнем сезоне Кварацхелия в 15 матчах чемпионата России по футболу забил гол и отдал три голевые передачи.



«Рубин» закончил первую часть РПЛ на 10-м месте, набрав в 18 матчах 22 очка. Сейчас чемпионат России приостановлен на зимнюю паузу. В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях с «Зенитом». Встреча состоится в конце февраля.

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