Три клуба АПЛ заинтересованы в полузащитнике «Рубина» Кварацхелии
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Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Игроком интересуются «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Об этом сообщает журналист Пит О’Рурк в «Твиттере».
По сведениям, команды готовы подписать 20-летнего грузинского футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт Кварацхелии с «Рубином» истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.
В нынешнем сезоне Кварацхелия в 15 матчах чемпионата России по футболу забил гол и отдал три голевые передачи.
«Рубин» закончил первую часть РПЛ на 10-м месте, набрав в 18 матчах 22 очка. Сейчас чемпионат России приостановлен на зимнюю паузу. В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях с «Зенитом». Встреча состоится в конце февраля.
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