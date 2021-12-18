Серхио Рамос может сыграть за «ПСЖ» в матче Кубка Франции

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может принять участие в матче 1/32 финала Кубка Франции с клубом «Феньи Ольнуа», сообщает пресс-служба французского клуба.
Накануне испанский футболист вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» и активно работал вместе с командой.
Матч 1/32 финала Кубка Франции «Феньи Ольнуа» — «ПСЖ» состоится завтра, 19 декабря, на стадионе «Стад дю Эно» в Валансьене. Начало игры — в 23:10 мск.
35-летний Рамос стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм защитник дебютировал лишь 28 ноября в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1). После этого Рамос не играл. В «ПСЖ» сообщали, что защитник испытывает мышечную усталость. Контракт с испанским футболистом был подписан до 2023 года. Ранее он выступал в составе мадридского «Реала» и «Севильи», воспитанником которой и является.
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