«Хочу сделать этот день ужасным для них». Сон Хын Мин о предстоящем матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в 18-м туре чемпионата Англии.
«Ливерпуль — действительно, очень сильная команда, и мне они очень нравится смотреть их матчи, потому что футбольному фанату очень интересно смотреть, как они играют. Однако, я не хочу, чтобы они думали, что они могут легко прийти сюда и получить три очка. Я не хочу просто отдать три очка. Я хочу забрать у них три очка, потому что это наш дом. Я хочу сделать этот день ужасным для них. Для тех, кто приезжает в Лондон, игра будет сложной. Это наша цель», — приводит слова футболиста Liverpool Echo.
Матч 18-го тура АПЛ состоится 19 декабря в Лондоне, начало – 19:30 мск.
Гол Сон Хын Мина в матче с «Норвичем».
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