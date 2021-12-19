Нападающий «Гранады» стал самым возрастным игроком, сделавшим хет-трик в Примере

Нападающий «Гранады» Хорхе Молина установил новый рекорд испанской Примеры. Футболист оформил хет-трик в матче 18-го тура Примеры с «Мальоркой» (4:1).



Как сообщает в «твиттере» Gracenote Live, Молина стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Испании. Форвард отметился этим достижением в возрасте 39 лет и 241 дня.

Гол Молины:

Игрок побил рекорд полузащитника севильского «Бетиса» Хоакина Санчеса, который забил три гола в одном матче в возрасте 38 лет и 140 дней. Это произошло во встрече 16-го тура Примеры сезона-2019/2020 с «Атлетиком».

Молина делает дубль:

Молина оформляет хет-трик:

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В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Молина сыграл в 15 матчах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.